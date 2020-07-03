بنـــوك

بعد قفزة التضخم.. تراجع الليرة التركية لأدنى مستوى خلال شهرين

بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع
المال - خاص 12:05 ص, السبت, 4 يوليو 20 12:05 ص, السبت, 4 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الليرة التركية مساء الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو، بعد أن قالت فيتش إن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وإن دورة تيسيرها النقدى اقتربت من النهاية، بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع، حسبما ذكرت شبكة “سكاى نيوز”.

وأنهت العملة، التي وصلت إلى مستوى منخفض قياسي في السابع من مايو، الأسبوع عند 6.865 مقابل الدولار، وذلك بعد نزول إلى 6.88 في التعاملات المسائية.

وأبعدها التحرك عن نطاق ضيق للغاية كانت فيه على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5% على أساس سنوي في يونيو، ليزداد بُعدًا عن هدف البنك المركزي، ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات في سعر الفائدة تلوح في الأفق.

وفي الأسبوع الماضي، علق البنك على غير المتوقع دورة تيسير مدتها عام تقريبًا في مواجهة انخفاض بنسبة 13% لليرة هذاالعام، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن هناك “احتمالات خفض كبيرة” لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام.

وأضافت: “لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

اليورو ينهي خسائر ثلاثة أيام والليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا

محمد عبد السند 2:00 م, الخميس, 7 مايو 20

الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى في 17 شهرًا أمام الدولار

هيثم سمير 4:50 م, الجمعة, 28 فبراير 20

الليرة التركية تهوى 5% لتسجل أسوأ أداء بسبب الهجوم على سوريا

خالد بدر الدين 12:53 ص, الثلاثاء, 15 أكتوبر 19

الليرة التركية تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

هاني جميعي 5:59 م, الخميس, 8 أغسطس 19

«بلومبرج»: الليرة التركية تهبط إلى مستوى خطير أمام الدولار

المال - خاص 2:57 م, الأثنين, 6 مايو 19

توقعات بإبقاء المركزى التركى معدل الفائدة عند 24%

خالد بدر الدين 11:30 م, الجمعة, 19 أبريل 19