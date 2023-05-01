بعد قفزات أسعار الذهب في مصر.. ننشر 8 نصائح حول أفضل وقت للشراء والبيع

مازالت أسعار الذهب في مصر تشهد تسجيل مستويات تاريخية بعد اقتراب الجرام عيار 21 من الوصول إلى 2800 جنيه جنيها مجددا شاملا قيمة المصنعية في سوق الصاغة نتيجة الإقبال التاريخي على المعدن الأصفر بشكل قوي.

سعر الذهب

ودائما ما يتساءل البعض حول ماهو الوقت المناسب وطريقة التعامل مع تطورات سوق الذهب بعد اشتعال أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية والتي جاء من بينها التالي:

_ لا ننصح بالشراء بكل السيولة المتوفرة حول الأسعار الحالية فمن الأرجح أن تشهد أسعار الذهب عمليات تراجع للتصحيح وجنى أرباح لذلك يفضل لك أن تنتظر التراجع المرتقب أفضل من الشراء بالسيولة كاملة من قمة الأسعار الحالية.

_ الذهب يعد أفضل وسيلة للتحوط فى الوقت الراهن فى ظل عدم وجود بدائل إستثمارية حقيقية تناسب من هم متوسطي الدخل.

_ دائما أستشير مختصين وأبتعد تماما عن اتخاذ قرار بناء على السوشيال ميديا وسياسة القطيع.

_ كل الأسعار والمستويات متاحة طالما لم تتغير الظروف بمعني أدق فى وقت ما كان 2000 جنيه للجرام مستهدف صعب جدا وحاليا رقم 3000 جنيه للجرام أصبح سعرا مستهدفا للذهب فى الأجل القريب فطالما لم تتغير الظروف التى ساهمت فى رفع السعر.

_ الذهب ادخار وليس استثمار لأنه لا يدر عائد هو تحوط من تقلب سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة فعلى سبيل المثال فى حال اشتريت عقار يصبح ادخار إنما إذا قمت بإيجاره اصبح استثمار لأنه يدر عليك عائدا، بالإضافة إلى الارتفاع الطبيعي فى سعر العقار.

_ لا ننصح بمتابعة الأسعار بشكل يومي، فى تلك الحالة تحولت من شخص يدخر ماله إلى مضارب يتابع تغير الأسعار ولما فى ذلك من تأثير سلبى على قرارتك، حيث إن طبيعة الأسواق هى التذبذب بين الارتفاع والهبوط وفقد يؤثر ذلك على قرارات المستهلكين أو يجعلك تتخذ قرارا سريعا دون دراسة خوفا من خسارة محتملة.

_ التنويع دائما خيار جيد حيث إن اتخاذك قرارا بالاستثمار أو الادخار فى أداة واحدة أي أنك تراهن تماما على ارتفاع السعر بكل ما توفر لديك ففي حال كنت مخطئ أصبح موقفك صعبا جدا.

_ بسبب توفر سبائك بوزن صغير جدا بداية من ربع جرام أصبح من السهل المضاربة وليس الادخار ولا نري بأن الطلب على الذهب أمر غير طبيعي ولكن هو مبالغ فيه من وجهه نظرنا بسبب المضاربة بمعني أدق أصبح من السهل الحصول على سبيكة مقابل مبلغ متوفر مع الغالبية فمع توقعات بمواصلة الارتفاع يوميا خلق حالة قوية من الطلب غير المبرر وهو ما رفع السعر بشكل غير منطقي.

وقال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنه من المرتقب تفعيل مبادرة الخصومات على مصنعية المشغولات الذهبية قبل نهاية مايو الحالي.

وأعلنت الشعبة أمس عن مبادرة تتضمن قيام المصانع بإنتاج الذهب والورش ومحال الصاغة بالإعلان عن خصومات جديدة فى المصنعيات على المشغولات، بنسب متفاوتة وفقاً لكل منها.