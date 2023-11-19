بعد قصف مدرسة الفاخورة.. الأونروا: الفلسطينيون يمرون بنكبة جديدة وعادوا لنقطة الصفر

قال المتحدث باسم وكالة “الأونروا” في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، إن هجوم القوات الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة شمال غزة، وسقوط أكثر من 200 شهيد، فضلاً عن الجرحي، يؤكد أن الفلسطينيين يمرون بنكبة جديدة وقد عادوا إلى الصفر من جديد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر أبوحسنة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد أن هذه المدرسة شهيرة بالنسبة للأونروا، تعرضت في السابق مرتين للقصف عامي 2008 و2014، وقُتل وجرح العديد من الفلسطينيين أيضا في ذلك الوقت.

وكما هو الحال مع جميع المدارس، بأن هذه مراكز إيواء وأن هذه المدراس تؤوي آلاف بل مئات آلاف النازحين، لدينا حوالي 830 ألف نازح في 154 مركز إيواء.