بعد قرار وزير المالية.. ندب عدد من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك (مستند)

لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيها أقرب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 361 لسنة 2021 بندب عدد من الوظائف القيادية من المستوى الوظيفى مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهم أقرب.

وشملت القرارات ندب كل من طارق صلاح عبدالجليل سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية .

كما تقرر ندب حنان شوقى محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، بالاضافة إلى ندب محمد أحمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية .

وتقرر ندب عبدالناصر محمد على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقطاع الإلتزام التجارى، و أحمد يوسف أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة .

كما تقرر ندب رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية .

كانت قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة أمس الأول عبر إعلانها الرسمي إلى إنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.