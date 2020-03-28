بعد قرار غلق شواطئ الإسكندرية .. مستأجرون يطالبون بإعادة النظر في القيمة الإيجارية

تقدم عدد من مستأجري شواطئ الإسكندرية بطلب رسمي للمحافظة بضرورة النظر في القيمة الايجارية التي يتم دفعها سنويا خلال الأحداث الراهنة والتي صاحبت فيروس كورونا .

وقال أحمد الصعيدي – أحمد مستأجري شواطئ الإسكندرية إنه تم التقدم للمحافظة بضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية التي يتم دفعها للمحافظة كمقابل حق انتفاع سنوي للمحافظة.

غلق الشواطئ الإسكندرية حتى 10 ابريل المقبل

وأوضح أنه تقرر غلق كافة الكافيهات والشواطئ بالإسكندرية وحتى 10 إبريل المقبل، والتي قد تمتد وفقا للظروف التي يمكن أن تقع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يكبد شركات استئجار الشواطئ والكافيهات تكاليف باهظة، خاصة أن تلك الظروف تعد ظروف قهرية.

شاطئ البوريفاج يقوم بدفع 33 مليون جنيه في 3 سنوات

وتابع الصعيدي أن حق الإنتفاع الخاص بالكافتريا فقط على شاطئ سيدي جابر تصل إلى 1.5 مليون سنويا، بما يعادل ما يزيد عن 150 ألف جنيه شهريا، بخلاف مصاريف العمالة، فيما هناك بعض الشواطئ كالبوريفاج يصل حق انتفاعه خلال 3 سنوات قرابة 33 مليون جنيه.

قرار الغلق صدر في ذروة الموسم السياحي

وأكد أن الفترة الراهنة تعد من أهم أوقات الموسم السياحي بالمحافظة والتي تسبق شم النسيم، موضحا أن مستأجري الشواطئ طالبوا بأن يتم دفع كامل القيمة، التي تخص كل شاطئ، مع تمديد المدة التي سيتم وقفها بعد إنتهاء الظروف الراهنة الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المستأجرين حصلوا على وعود من مسئولي المحافظة بدراسة الطلب ليتم الرد عليهم خلال المرحلة المقبلة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر الجمعة تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من صباح السبت والتي تصل الى 61 شاطئا، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطىء الإسكندرية.

وأوضح اللواء جمال رشاد، أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطئ للاستفسار عن أسباب تواجدهم حيث أعربوا أنهم يتواجدون على الشواطيء كنوع من التنفيس فى ظل الظروف الحالية.

وأكد أنه تم التوعية والتنبيه على جميع المتواجدين بالشواطيء بخطورة التجمعات أى كان موقعها. وقد تفهم الجمهور دواعي ذلك وغلق الشواطئ.