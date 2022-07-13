بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية.. «التموين» : تكثيف الرقابة على محطات الوقود

أكدت مصادر حكومية مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أنه تم، منذ صباح اليوم الأربعاء، تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود لمنع الاحتكار أو استغلال المواطنين بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية.

وقالت المصادر إن حملات الرقابة على محطات الوقود يتم شنها بمعرفة مديريات التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين في محافظات الجمهورية كافة.

كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجاري كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.