بعد قرار تفعيل عقده.. عبدالسلام ينفي بيع أنطوى للزمالك

على المصرى: قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تفعيل عقد المهاجم الغاني جون أنطوى لاعب الفريق الفيومى، وشرائه من الأهلي بشكل نهائي ، مقابل 600 ألف دولار، بناءا على بند العقد الموقع بين إدارة الناديين، والذى يتيح التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي قبل نهاية أبريل المقبل.

على المصرى:

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تفعيل عقد المهاجم الغاني جون أنطوى لاعب الفريق الفيومى، وشرائه من الأهلي بشكل نهائي ، مقابل 600 ألف دولار، بناءا على بند العقد الموقع بين إدارة الناديين، والذى يتيح التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي قبل نهاية أبريل المقبل.

وأكد عبد السلام أنه لا نية على الإطلاق لبيع أنطوى لأى نادى داخل مصر، وأن ما تردد في أحد الصحف عن نية المقاصة لشرائه من الأهلي وبيعه للزمالك عار تماما من الصحة، موضحا أن المقاصة في حاجة لجهود أنطوي كهداف للفريق وقوة هجومية لا يستهان بها، والفريق يحتاج لخدماته خلال مشواره بدوري الابطال الأفريقي وبطولة الدوري العام ، من أجل أن يستعيد المقاصة مكانته والعودة لوضعه الطبيعي بجدول الدوري.