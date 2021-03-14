رياضة

بعد قرار الكاف.. الزمالك ينتظر الاجتماع الفني لمباراة الترجي لمعرفة موقف الجماهير

تقام الثلاثاء
إسلام مصطفى 10:31 م, الأحد, 14 مارس 21 10:31 م, الأحد, 14 مارس 21

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تنتظر إدارة الزمالك الاجتماعي الفني المقرر عقده، غدًا الأثنين، لمباراة الترجي التونسي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك ينوي حضور 500 فرد من جمعيته العمومية إلى ملعب المباراة؛ من أجل مؤازرة اللاعبين خلال اللقاء، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد قرار الكاف بإقامة مباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بدون جماهير.

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وينتظر مسؤولو الزمالك الاجتماع الأمني لمعرفة موقف حضور الجماهير النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.

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بقلم إسلام مصطفى

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