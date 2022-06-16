بعد قرار «الفيدرالي» .. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

رفعت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة ، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتتراوح بذلك أسعار فائدة الأموال الاتحادية قصيرة الأجل بين 1.5% و1.75%.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%.

كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 1.25 % إلى 1.75%.

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.5%.

فيما قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5% إلى 2.25%.

ورفع المصرف البحريني سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.5% إلى 3.25%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3% إلى 3.75%.

وفي سياق متصل، رفع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%.

وقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.

كما رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء /الريبو/ 75 نقطة أساس إلى 2.5%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25%.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.