اتصالات وتكنولوجيا

بعد قرار الحكومة بتأسيسها.. المشروعات المرجح إدارتها من شركة مصر الرقمية للاستثمار

الشركة الجديدة مملوكة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
المال - خاص 5:27 م, الثلاثاء, 14 يناير 20 5:27 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

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تنشر بوابة المال قائمة مشروعات التحول الرقمي المتوقع أن تتولى إدارتها والإشراف عليها شركة مصر الرقمية للاستثماروالتى أصدر رئيس مجلس الوزارء، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تأسيسها.

وكانت وزارة الاتصالات تسلمت أمس الإثنين، نحو 20 مشروعا للتحول الرقمي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب قرار مجلس الوزارء، فإن الشركة الجديد مملوكة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا ) التابعة لوزارة الاتصالات.

ومن المقرر أن تدعم شركة مصر الرقمية للاستثمار مشروعات التحول الرقمي فى مصر والبنية التحتية المعلوماتية .

ومن المشروعات المرجح أن تتولى إدارتها الشركة الجديدة مشروع ميكنة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور.

كما يتوقع أن تتولى تطوير مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري ، وخدمات وزارة الداخلية، إلى جانب مشروع ميكنة منافذ أداء الخدمات الجماهيرية والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية ، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، إضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.

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بقلم المال - خاص

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