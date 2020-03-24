بعد قرار الحظر.. بنك ناصر يخفض عدد ساعات العمل

قال مصدر مسئول في بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تعديل مواعيد العمل الرسمية للتعامل مع الجمهور لتبدأ من 9:30 صباحا وحتي 1:30 ظهرا، وذلك تنفيذا لقرار حضر التحرك الصادر اليوم.

وأشار مسئول بنك ناصر ، أنه تم عمل كافة الإجراءات الاحترازية في البنك منذ الأسبوع الماضي، إذ تم حفض عدد العاملين.

تعقيم في كافة الفروع

وأشار إلى استخدام المطهرات والتعقييم بشكل مستمر خلال فترة العمل في كافة الفروع، وهذه الأمر مستمرة لحين شعار آخر.

بنك ناصر الاجتماعي يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيداً لمبادرة المركزي

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تم البدء في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر.

ونفي فاروق ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي.

دور البنك اجتماعي

وأشار إلى البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي، مؤكدا على أن دور البنك في المقام الأول هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسؤول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل.

وقال إن البنك يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة ، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الاكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة .

وأكد فاروق أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين و يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الاضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض، بحيث يتم احتساب العائدعلى فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير.

وقال إنه في حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الاضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.