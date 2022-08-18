بعد قرار الاستغناء عن الوافدين.. 609 آلاف مصري في الكويت بنهاية 2020

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت حوالي 609 آلاف مصري حتى نهاية 2020.

وأضاف الجهاز، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت سجلت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %، بحسب الإحصاء.

كانت وزيرة البلدية وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية الدكتورة رنا الفارس، وجهت كتابا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة الاستغناء عن وظائف الوافدين وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، بحسب موقع الراي الكويتي.

خطة تمكين للعناصر الوطنية

ووجهت الفارس بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.

مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين

وأشارت إلى أن مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين ستكون عبر 3 مراحل:

المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33 في المئة وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33 في المئة وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 /7 / 2023، مشددة على أن يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية:

أولاً: تزويدنا بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلاً للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

الفئات المستثناة

• الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

• الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

• الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

• موظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

• 50 في المئة من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

ثالثاً: إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتباراً من تاريخه.

رابعاً: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.

خامساً: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتباراً من تاريخه.

سادساً: إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفين البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أٌقصاه اسبوعين من تاريخه.