بعد قرار الإيقاف من «المتحدة».. محمد سامي «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر خلال الساعات الأخيرة المخرج محمد سامي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هو حديث ومثار جدل السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، وذلك بعد إصدار الشركة المتحدة “سنيرجي” قرارًا بالتوقف عن العمل مع محمد سامي لأسباب غير واضحة.

وقد ترددت تكهنات بأن السبب هو الصورة التي ظهر بها بمسلسل نسل الأغراب الذي أخرجه سامي في شهر رمضان الماضي، وعدم التزامه بسيناريو الحلقات المتفق عليها مع المتحدة، خاصة الأخيرة منه وإلغائه لدور القانون والشرطة في الحلقة الأخيرة للمسلسل، وإبراز الصعيد بصورة غريبة عن الواقع.

وهناك تكهنات أخرى أن السبب في إصدار قرار المتحدة ضد سامي، أنه قام بالاتفاق مع شركة أخرى منافسة “إم بي سي” ليقدم مسلسل رمضان القادم 2022 مع الفنان محمد رمضان، وحينما علمت المتحدة غضب المسئولون فيها وقرروا إيقاف العمل مع محمد سامي، لاسيما بعد نشر الإعلامية بسمة وهبة صورة عبر حسابها إنستجرام لسامي ورمضان معلنة عن تقديمهما لمسلسل رمضان القادم 2022 دون علم من الشركة المتحدة، ثم قامت بحذف الصورة بعد صدور قرارها بوقف العمل مع محمد سامي.

فايزة هنداوي: قرار غير واضح لأنه لم يتم الإعلان عن أسباب إيقاف العمل مع سامي

ترى الناقدة فايزة هنداوي أن قرار الشركة المتحدة بتوقف العمل مع محمد سامي غير واضح وغير مفهوم، لانه لو احبت شركة انتاج عدم العمل مع مخرج معين فلماذا تقوم بالاعلان عن ذلك للجمهور يمكن ان تتوقف عن العمل معه دون اعلان رسمي مثلما حدث الساعات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

واضافت أن هناك مخرجين كبار يجلسون في منازلهم ولا يعملون دون اي اعلان او قرارات ، وما سبب عدم اعلان المتحدة عن الاسباب وراء هذا القرار بدل التكهنات الكثيرة للجميع منذ صدور القرار بوقف العمل مع محمد سامي البعض يرى انه بسبب ظهور مسلسل نسل الاغراب بصورة غريبة ومبالغ فيها وعدم انجذاب الجمهور له لكن الحقيقة ان المسلسل حقق مشاهدة جيدة في الشارع وليس على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي .

والبعض الاخر يرى ان اسباب القرار قيام سامي بتنجيم زوجته مي عمر بطلة بصورة كبيرة في المسلسل على نجمين كبيرين مثل أحمد السقا وأمير كرارة ، واخرين يرون ان السبب قيام سامي بنشر صورته مع الفنان محمد رمضان على السوشيال ميديا واعلانه تقديمه مسلسل معه دون علم الشركة المتحدة .

وتابعت هنداوي ان محمد سامي حدث خلاف معه مع المتحدة وذلك قد يكون سبب اعلان وقف العمل معه واستخدامه كبش فداء ، مثلما حدث سابقا مع الفنان عمرو يوسف بايقاف مسلسله الملك قبل رمضان بفترة قصيرة ، والسؤال الا تعلم المتحدة ان مسلسل نسل الاغراب يشارك فيه مي عمر مسبقا وشقيقة محمد سامي ايضا ريم سامي حتى تعترض الان عليهما ، والا تعلم مسبقا بسيناريو مسلسل الملك الذي تم الاتفاق عليه وكذلك مسلسل نسل الاغراب ، وقد يكون قرار سامي مؤقتا وتعود الامور بشكل طبيعي مثلما حدث مسبقا مع محمد رمضان في ازمة التطبيع مع اسرائيل في دبي حين تم ايقافه ثم عادت الامور وقدم رمضان مسلسل موسى رمضان الماضي .

أحمد سعد الدين: أزمة سامي مع المتحدة غير مفهومة حتى الآن.. لكن كثيرين أسعدهم إيقافه

بينما يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين ان قصة ايقاف محمد سامي عن العمل مع المتحدة غير مفهمومة ، لاسيما انه لو افترضنا انه قدم مسلسل سئ ” نسل الاغراب ” في شهر رمضان الماضي فالعمل تم عرضه على القنوات الفضائية وشاهده الجمهور في النهاية .

واستطرد قائلًا اما البيان الذي اعلنته المتحدة بشأن محمد سامي فواضح هناك خلافات حدثت بينه وبينهم لكن غير مفهوم حتى الان أسباب هذا الخلاف .

وأكد ان مواقع السوشيال ميديا انقلبت بسبب ازمة سامي لان المسلسل لم يحقق النجاح وكان مستفزا للجماهير ، بسبب ان كل الابطال ماتوا في الحلقة الاخيرة للعمل باستثناء زوجة محمد سامي مي عمر فقط ، بالاضافة ان ردود سامي في معظم البرامج فيها لهجة تحد لذلك حينما اعلنت المتحدة توقف العمل معه كثيرون اسعدهم الأمر لانهم يرون ان سامي يقوم ببروزة زوجته مي عمر في الاعمال الفنية التي تشارك فيها معه برغم انه مخرج جيد .

نادر عدلي: الشركة تبرئ نفسها في آخر لحظة من مسلسل نسل الأغراب

بينما علق الناقد الفني نادر عدلي على قرار المتحدة بايقاف العمل مع المخرج محمد سامي، انه قد تعود الامور بينهما الايام القادمة بسهولة ، لكن ليس مفهوما ابدا ان توقف شركة انتاج مسلسلا بعد تصوير اكثر من نصف مشاهده بسبب ان السوشيال ميديا قالت ان ذلك ليس مظهر الفراعنة مثلما حدث مع مسلسل الملك لعمرو يوسف .

ويضيف ما معنى ان يتم ايقاف العمل مع مخرج لان السوشيال ميديا قالت إن مسلسل نسل الاغراب تم الانفاق عليه بصورة كبيرة ماديا وهو عمل ردئ ونتيجته كانت غير مرضية للكثيرين، ايضا مسلسل كوفيد 25 لا نعلم ما مبرر تقديمه دراميا، هل الهدف منه أن يتم الإعلان عن أن كل العالم يجب ان يموت لكي يتم بدء الحياة بشكل أكثر نظافة حتى الاشرار ماتوا مع الناجيين في الطريق ، حقيقة 3 مسلسلات لهم علاقة مرتبطة ببعضهما وذلك يؤكد المعنى النهائي وهو ان شركة الانتاج هذه لاتقرأ مايتم انتاجه ، والدليل ان هناك أعمال درامية صورت ولم تكتب حلقاتها الا بعد بدء شهر رمضان والانتباه المتأخر لها انها اعمال سيئة او تقدم رؤية سيئة للجمهور تتحمله جهة الانتاج وتتدخل في اخر لحظة لتبرأ نفسها وهذا منطق غير مقبول حقيقة.