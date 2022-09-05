بعد قرار الأوبك.. إنتاج الجزائر من النفط سيصل خلال أكتوبر إلى 1.055 مليون برميل يوميا

سيصل إنتاج الجزائر من النفط خلال شهر أكتوبر القادم إلى 1.055 مليون برميل في اليوم، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

ويأتي هذا المستوى من الانتاج الجزائري للنفط تطبيقا للقرار، المتخذ اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك والدول خارج أوبك (اوبك+)، القاضي بخفض الإنتاج الإجمالي للتحالف بـ 100 ألف برميل في اليوم لشهر أكتوبر المقبل.

انتاج الجزائر من النفط

وقال السيد عرقاب في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الاجتماع الوزاري، الذي جمع بين وزراء الطاقة و النفط ل 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون ” لقد اتخذنا قرار في نهاية مناقشاتنا بتخفيض مستوى الإنتاج الإجمالي لاوبك + بمقدار 100 الف برميل في اليوم لشهر أكتوبر.

و بهذا القرار سيصل إنتاج الجزائر من النفط إلى 1,055 مليون برميل في اليوم في شهر اكتوبر.

وقد خصص الاجتماع الوزاري ال 32 لاوبك + لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسبق هذا الاجتماع، أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي شارك فيه أيضا السيد عرقاب عبر تقنية التحاضر عن بعد.