بعد قرار الأعلى للإعلام بوقفها.. القصة الكاملة لأزمة بحوث المشاهدة

الـ"People Meter" يحسم الجدل.. والدولة ترفض دخوله لاعتبارات الأمن القومىمحمد فتحىاتخذت أزمة الفضائيات و"إبسوس" للبحوث التسويقية بشأن تقارير نسب المشاهدة، منحى جديدًا بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، قرارًا بوقف استطلاعات الرأى التى تُجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لبحوث المشاهدة

الـ”People Meter” يحسم الجدل.. والدولة ترفض دخوله لاعتبارات الأمن القومى

محمد فتحى

اتخذت أزمة الفضائيات و”إبسوس” للبحوث التسويقية بشأن تقارير نسب المشاهدة، منحى جديدًا بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، قرارًا بوقف استطلاعات الرأى التى تُجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لبحوث المشاهدة والاستماع والانتشار.





قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، فى بيان صحفى، إن القرار يأتى طبقًا للمادة الرابعة من قانون الصحافة والإعلام، والذى يوكل المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس.

وأضاف البيان أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج، التى تصدرها جهات عديدة لكنها لا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام، موضحًا أنه فى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاتها، مما دفع المجلس لاتخاذ قراره بوقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام، وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيق القانون.

وأهاب مكرم بالشركات العاملة فى هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها، وعدم الإعلان عن أى نتائج لاستطلاعات تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس، الذى شكّل لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالٍ فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة.

الجدير بالذكر أن القيام ببحوث نسب المشاهدة للفضائيات تدخل ضمن مهام المجلس الأعلى للإعلام وفقًا للدستور والقانون.

وكان المجلس قد تلقّى عدة شكاوى من جانب العديد من القنوات، وعلى رأسها «ON TV» و«المحور» و«CBC» ضد شركة “إبسوس” للبحوث التسويقية عقب صدور تقريرها عن نسب المشاهدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والذى كشف عن تصدر قناة «MBC مصر» قائمة الأعلى مشاهدة.

واتهمت القنوات الشركة بالتلاعب فى تقارير نسب المشاهدة لصالح القناة السعودية، ضد القنوات المصرية، مما دفعهم للتقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ضد «إبسوس» للبحوث التسويقية، بتهمة تضليل الرأى العام عن طريق تغيير نتائج دراسات نسب المشاهدة لصالح قناة «MBC مصر» السعودية، مما يضر بوضعهم التنافسى، مطالبين الجهاز باستخدام صلاحيته ضد الشركة وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «إبسوس» لمعاقبتها.

وتعمل «إبسوس» فى مصر، منذ عام 2006، لكن الصراع بدأ بينها وبين الفضائيات المصرية منذ عام 2014 بسبب أحد التقارير التى صدرت حينها، وأسفرت عن تقدم قناة «MBC مصر» على عدد من القنوات الأخرى رغم حداثتها، وذلك رغم احتلال القناة السعودية، حينها، المرتبة الرابعة فى التقرير، بعد «الحياة» التى تصدرت القائمة فى ذلك الوقت، وحلّت قناتان أخريان فى المرتبتين الثالثة والرابعة.

حينها اتهمت القنوات طرف الخلاف شركة إبسوس، برفضها إطلاعهم على العينات التى أصدرت الشركة بناء عليها نتائج بحوث المشاهدة فى الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 2013، والأسبوع الأول من يناير 2014، وهو ما نفاه وقتها الدكتور عمرو قيس العضو المنتدب للشركة، فى حوار سابق مع “المال”.

حينها اطلعت «المال» على صورة من بريد رسمى صدر من الشركة، تم إرساله بتاريخ 22 نوفمبر 2012 لعملائها، بما فيهم القنوات طرف الخلاف، وذلك عندما قامت تلك القنوات بتهديد الشركة، والتشكيك فى نتائجها، جاء نصه كالتالى: «إننا سوف نضطر إلى أن نوقف توزيع تقاريرنا إلى أن تجتمعوا، وتشكلوا لجنة، ونحن على استعداد أن نتعامل معها، وتستعينوا بمدقق خارجى، من طرفكم يدقق فى الأنظمة والإجراءات التى نقوم بها، حتى يطمئن من سلامة كل النتائج التى نحصل عليها، ونحثكم على اتخاذ أسرع قرار فى أقرب وقت ممكن».

كما أكد قيس أن كاميرات الأمن رصدت كل ممثلى تلك القنوات، وهم يقضون ساعات طويلة بالشركة يستمعون خلالها إلى المكالمات التى يتم إجراؤها، والبحوث وهى تتم.

وفى عام 2016، تجددت الخلافات مرة أخرى، عندما وصف ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات تليفزيون «النهار»، تقرير «إبسوس» حينها بـ«الفضيحة»، متهمًا الشركة بتعمد منح القنوات المصرية مراكز متأخرة لصالح شبكة قنوات «إم بى سى مصر» بسبب العلاقة التى تربط بينها ووكالة «شويرى ميديا» الوكيل الإعلانى لـ«MBC Group»، قبل أن تتصاعد الخلافات مرة أخرى فى 2017.

وفى 2017 وبالتحديد خلال الموسم الرمضانى تصاعدت الخلافات مرة أخرى، وفى اتصال هاتفى لـ”المال” مع الدكتور عمرو قيس، العضو المنتدب لشركة «إبسوس» للبحوث التسويقية، رفض الرد على تلك الاتهامات، قائلًا: «لا تعليق أكثر مما قيل خلال السنوات الماضية، والتى شهدت ادعاءات مماثلة من القنوات».

الجدير بالذكر أن معظم دول العالم تستخدم جهاز الـ”People Meter” لقياس نسب المشاهدة بدقة، إذ يتم تركيبه بشكل عشوائى على أجهزة التليفزيون بعدد من المناطق، ويقوم بتحديد القنوات التى تشاهد فى نفس اللحظة، وفترة تواجد المشاهد على كل قناة، وأى برنامج بالتحديد، مما يعطى نتائج أكثر دقة فى بحوث المشاهدة، لكن الحكومة المصرية تمنع دخول تلك الأجهزة لاستخدامها فى بحوث المشاهدة لاعتبارات الأمن القومى.

وفى تصريح سابق للدكتور عمرو قيس، العضو المنتدب للشركة حول أسباب عدم استخدام هذا الجهاز فى أبحاثها داخل مصر، أكد، لـ”المال”، أن الشركة تقدمت بهذا الطلب لوزارة الإعلام قبل عام 2010 لكن الوزارة تحفظت على استخدام الجهاز؛ خوفًا من الشفافية الزائدة أو الإعلان عن أى تقارير تثبت أن هناك قنوات أكثر مشاهدة من التليفزيون المصرى.

وردًّا على ما أكدته شركات البحوث التسويقية العاملة فى مصر، فى أكثر من مناسبة، أن الحكومة تمنع دخول تلك الأجهزة لاعتبارات الأمن القومى، قال عمرو فتحى، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، إن تلك مشكلتهم وليست مشكلة الدولة، وإذا كانت حجة تلك الشركات أن الدولة تمنع دخوله، إذن من الأفضل ألا تقوم بإجراء تلك البحوث، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها.

حاولت “المال” الاتصال بالكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام للحصول على تصريح منه حول الأسباب التى تقف وراء رفض الدولة دخول جهاز الـ”People Meter” الخاص بقياس نسب المشاهدة، والذى تستخدمه معظم دول العالم، لحسم الجدل الدائر خلال السنوات الماضية حول بحوث نسب المشاهدة لكنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.