قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الحج لمن يستطيع بالقدرة المالية و البدنية ، و قرار اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع الحج على نفقة الدولة بشكل نهائي يشمل جميع الوزارات .

و أضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر 2 : كان القرار اولا بعدم وجود حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام ، و لكن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتعميمه على باقي الوزارات .

و أكد وزير الأوقاف على ضرورة معرفة الظروف الحالية و أن فقه الأولويات قائم على الأولي بالرعاية مثل العلاج و توفير مسكن على نفقة الدولة و توفير .