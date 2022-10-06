بعد قرار «أوبك+»‏.. جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط بواقع 10 دولارات

رفع محللو النفط لدى بنك “جولدمان ساكس” توقعاتهم لأسعار خام برنت القياسي في الربع الأخير بمقدار 10 دولارات إلى 110 دولارات للبرميل، وذلك بعد قرار “أوبك+” خفض الإنتاج.

وفي مقابلة مع “بلومبرج”، قال رئيس قسم أبحاث الطاقة “دامين كورفالين” في “جولدمان ساكس”: “كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهد الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعارًا أعلى في نهاية هذا العام”.

وفي الوقت نفسه، ذكر محللو “يو بي إس”، في مذكرة، أن سوق النفط من المتوقع أن تشهد المزيد من التشديد، وأن خام برنت قد يرتفع أعلى 100 دولار خلال الأرباع السنوية المقبلة.

وأشاروا إلى العوامل التي تضغط على السوق معًا، والتي تشمل خفض “أوبك+” الإنتاج، مع الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية، والنهاية المحتملة لإصدارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطيات النفط الإستراتيجية، وزيادة الطلب مع التحول من الغاز إلى النفط، هذا الشتاء.

يجيء ذلك في أعقاب قرار تحالف “أوبك+” الذي اتخذته، في اجتماعها في فيينا، أمس الأربعاء، والذي يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا بداية من نوفمبر المقبل.