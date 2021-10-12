بعد قدوم مولودها الأول.. رنا سماحة تسجل حبيب مامي

ستقوم رنا سماحة بتصوير الأغنية خلال اليومين القادمين لعرضها للجمهور الفترة المقبلة

علمت المال أن المطربة الشابة رنا سماحة قامت بتسجيل أغنية جديدة بمناسبة قدوم أول طفل لها بعد زواجها من الملحن سامر أبو طالب ، والأغنية بعنوان” حبيب مامي “.

وتعاونت رنا سماحة في الأغنية مع الموزع الموسيقي جلال فهمي الذي يقوم بالإشراف على جميع أغنيات الفنان تامر حسني في جميع البوماته بالإضافة لوجوده كأحد أعضاء فرقته الموسيقية في جميع الحفلات داخل وخارج مصر أيضا .

وستقوم رنا سماحة بتصوير الأغنية خلال اليومين القادمين لعرضها للجمهور الفترة المقبلة .