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بعد قتله على يد شرطي .. 27 مليون دولار تعويضا لعائلة جورج فلويد

الذي قتله شرطي خنقا بركبته في مايو الماضي
المال - خاص 10:18 م, الجمعة, 12 مارس 21 10:18 م, الجمعة, 12 مارس 21

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توصل مجلس مدينة مينيابوليس إلى تسوية بقيمة 27 مليون دولار مع عائلة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتله شرطي خنقا بركبته في مايو الماضي.

وأشارت قناة “nbc”، إلى إن هذه التسوية تأتي قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لبدء محاكمة الضابط السابق المتهم بقتل فلويد.

ومن المقرر أن يعقد بنيامين كرامب وغيره من المحامين الذين يمثلون أفراد عائلة فلويد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

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وتم توثيق الضابط السابق ديريك توفان، وهو راكع على رقبة فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا في 25 مايو، بينما قال فلويد الذي كان مكبل اليدين مرارا “لا أستطيع التنفس”، قبل أن يلقى حتفه خنقا وهي الواقعة التي أثارت غضبا عارما داخل الولايات المتحدة.

وتم فصل الضابط من عمله بعد هذه الحادثة وحول للقضاء بتهمة القتل العمد. ورفعت عائلة فلويد دعوى قضائية فيدرالية في تموز ضد مجلس المدينة والضباط الأربعة المتورطين في الاعتقال الذي أدى إلى وفاته.

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بقلم المال - خاص

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