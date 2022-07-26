بعد قبول استقالة هاني شاكر.. طارق مرتضى لـ«المال»: اجتماع قريب لبحث إجراءات اختيار نقيب الموسيقيين الجديد

أكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى للمال، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعدا لعقد اجتماع مجلس إدارة النقابة لبحث منصب نقيب الموسيقيين الجديد.

وأكد مرتضى أنه سيتم عقد اجتماعا لمجلس النقابة خلال الأيام القادمة المكون من الفنانة نادية مصطفى والمطرب حلمي عبد الباقي ووكيل عام النقابة حمادة أبو اليزيد وسكرتير النقابة أحمد رمضان والمستشار القانوني علاء عامر ، لتحديد موعد فتح الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية بعد استقالة النجم هاني شاكر رسميا. .

ولفت إلى أنه بمجرد انتهاء التحقيق سيتم تحديد موعدا لاجراء اجتماعا مع مجلس النقابة لبحث الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين الجديد الفترة القادمة.

وقبل مجلس إدارة النقابة استقالة هاني شاكر الإثنين، ووفق القانون يفترض أن يفتح باب الترشح على منصب النقيب خلال 90 يوما.

وكان شاكر قدم استقالته قبل أسابيع على خلفية أزمة مؤخرا في إحدى المؤامرات الصحفية لحل أزمة المطرب حسن شاكوش.