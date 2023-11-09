بعد فيديو عبر «فيس بوك».. ضبط 30 طن سكر محجوب عن التداول في مخزن بدمياط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن حجب القائمين على مخزن مواد غذائية السلع عن التداول في محافظة دمياط.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تضررت خلاله سيدة من حجب القائمين على أحد مخازن السلع الغذائية السلع عن التداول بدمياط.

وبالفحص وانتقال الأجهزة الأمنية للمخزن المشار إليه أمكن ضبط مالك المخزن، وتبين أنه بدون ترخيص وعثر بداخله على 30 طن سكر حر، بدون فواتير أو مستندات بالمخالفة للقانون.

واتخذت القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.