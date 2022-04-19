كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لسيدة تشعل النيران في سيارة طليق ابنتها، وتمكنت من ضبط المتهمة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت بث مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر خلاله سيدة أثناء إشعال النيران في سيارة وتفرٌ هاربة.

وبالفحص تبين أن الواقعة، تعود لتاريخ 12 الجاري بمنطقة فيصل بالسويس، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في حينه.

وتبين أن السيارة ملك “تاجر”، وبسؤاله اتهم والدة طليقته -سبق اتهامها في عدد من القضايا- لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.