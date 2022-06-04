بعد فيديو عبر «فيس بوك».. ضبط المتهم بإشهار سلاح أبيض للمارة في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ظهور شخص ممسكًا بسلاح أبيض “سكين”، بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وضبط المذكور، وتبين أنه تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على «أم» ألقت طفلتها حديثة الولادة بجوار أحد العقارات في محافظة الجيزة، بعد فحص مقطع فيديو متداول عن الواقعة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية، من مواطن عن عثوره على طفلة حديثة الولادة عمرها شهر بجوار أحد العقارات، بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخذت الإجراءات اللازمة تجاهها، وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.