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بعد فيديو عبر «فيس بوك».. التوصل لمرتكبي واقعة الصلاة بالسيجارة وضبطهم

3 طلاب بالبحيرة.
أماني عوض 11:09 م, الأحد, 12 أبريل 20 11:09 م, الأحد, 12 أبريل 20

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى مرتكبي واقعة الصلاة بالسيجارة، وألقت القبض على 3 أشخاص بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية، عندما تداولت أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو – يظهر فيها أحدالصبية بتدخين سيجارة، أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك في سخرية واستهزاء.

وبالتحري تمكن الأمن من تحديد هوية الصبي الذي يظهر بمقطع الفيديو.

واتضح أنه طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم بمدينة الرحمانية بالبحيرة، وتم ضبطه.

وقال الطالب إن الفيديو المشار إليه خاص به، والأصوات المشار إليها خاصة بصديقيه، وهما: طالبين بالصف الثاني الثانوي، ومقيمان بمدينة الرحمانية، وذلك أثناء تصويره، وأمكن ضبطهما.

وضبط معهم 3 هواتف محمول خاصة بالمذكورين، والمستخدمه في تصوير ونشر الفيديو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية معهم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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