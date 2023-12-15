بعد فيديو عبر «إنستجرام».. ضبط المتهم بالاعتداء على «كلب» وإصابته في القاهرة

في منطقة المقطم.

بعد فيديو عبر «إنستجرام».. ضبط المتهم بالاعتداء على «كلب» وإصابته في القاهرة
أماني عوض

أماني عوض

2:19 م, الجمعة, 15 ديسمبر 23

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب، محدثًا إصابته بمحافظة القاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية ما تداول من منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، تضمن اعتداء أحد الأشخاص على “كلب” باستخدام سلاح أبيض مطواة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات حددت وضبطت مرتكب الواقعة، عاطل -له معلومات جنائية- وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب ، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أماني عوض

أماني عوض

2:19 م, الجمعة, 15 ديسمبر 23