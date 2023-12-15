بعد فيديو عبر «إنستجرام».. ضبط المتهم بالاعتداء على «كلب» وإصابته في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب، محدثًا إصابته بمحافظة القاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية ما تداول من منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، تضمن اعتداء أحد الأشخاص على “كلب” باستخدام سلاح أبيض مطواة، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات حددت وضبطت مرتكب الواقعة، عاطل -له معلومات جنائية- وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب ، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.