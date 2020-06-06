بعد فيديو زفافه على عربة «حنطور».. التحقيق مع عريس بالدقهلية

قال إنه استأجر حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أهليتها قبل موعد الحظر.

استدعت الأجهزة الأمنية المعنية، عريس أقام حفل زفاف بإحدى قرى محافظة الدقهلية على عربة حنطور، بعد مواعيد الحظر من أجل التحقيق معه وصاحب العربة.

جاء ذلك بعدما عرض أحد البرامج التليفزيونية، مقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين، بإحدى قرى الدقهلية على عربة “حنطور”.

واتضح أن الفيديو مصور بقرية ميت القرشي، دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين.

وباستدعاء العريس، قال إنه استأجر حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أهليتها، والذي يبعد عن منزله 60 متر تقريباً؛ من أجل توصيلهما لمنزل الزوجية وذلك قبل موعد الحظر.

وبسؤال مالك الحنطور، مقيم بدائرة مركز ميت غمر، أيد ما جاء بأقوال المذكور، وأكد تقاضيه عائدًا ماديًا مقابل ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت جهود وزارة الداخلية، في تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن مواعيد الحظر والحد من إنتشار فيروس كورونا وإيقاف أعمال البناء، قد أسفرت عن ضبط 64 ألف شخص مخالف، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الدخلية في نشرتها الأسبوعية، الصادرة -اليوم السبت- أنها ضبطت 22400 سائق نقل جماعي بمخالفة عدم إرتداء الكمامات.