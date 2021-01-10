بعد فيديو توثيق «معاق ذهنيًا» بشجرة.. والدته: أقيده أثناء عملي لخوف الأطفال منه

قالت إن زوجها هجرها منذ 10 سنوات وتعمل في الزراعات.

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” يظهر خلاله شاب “معاق ذهنيًا” موثوق في شجرة كافور في محافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أن الفيديو لشخص “معاق ذهنيًا” -مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية- مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية، وناشد المصور الجهات المعنية بإتخاذ اللازم وإيداع المجني عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

وباستدعاء والدة المجني عليه “ربة منزل”، أقرت بأن زوجها هجرها منذ 10 سنوات لإنجابها طفلهما “معاق ذهنياً”.

وأضافت أنها تصطحب نجلها للأرض الزراعية التي تعمل على زراعتها، وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعوده به إلى المنزل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.