بعد فيديو إلقاء مخلفات في نيل المنصورة.. ضبط «اللنش» وصاحبته

كشف أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنًا إلقاء شخص كميات كبيرة من المخلفات أثناء تواجده على متن لنش في نهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتوصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك إحدى السيدات –مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته المذكورة، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة السلوكيات السلبية، وأبرزها مظاهر التعدي على البيئة بما يؤثر على الصحة العامة.

على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب فيديو تداول عبر “فيس بوك” عن محاولة سخص اقتحام منزل بمنطقة روض الفرج، واستغاثة سيدة.

وتبين من رصد الأجهزة الأمنية أن الواقعة كانت يوم 9 أغسطس الجاري، وأطرافها ربة منزل وطليقها بسبب خلافات بينهما، حاول خلالها اقتحام منزلها، وضبط.