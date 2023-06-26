بعد فوزه بولاية ثانية... «ميتسوتاكيس» رئيسا للحكومة اليونانية لـمدة 4 سنوات

يبدأ كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان، ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء تستمر أربع سنوات، عبر تأديته اليمين الدستورية بعد الفوز الساحق للحزب في الانتخابات البرلمانية أمس الأحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة المنتمي إلى يمين الوسط على 40.5 % من الأصوات و158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، متقدما بأكثر من 20 نقطة على حزب سيريزا اليساري الذي تولى السلطة في الفترة من عام 2015 إلى 2019 التي شهدت ذروة أزمة اقتصادية استمرت في اليونان لعقد من الزمن.

ووعد ميتسوتاكيس (55 عاما)، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية بارزة، بزيادة إيرادات قطاع السياحة الحيوي وتوفير فرص العمل ورفع الأجور لتقترب من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وقال “لا أعد بمعجزات أبدا. لكني أؤكد لكم أنني سأظل وفيا لواجبي الوطني”.

وأشادت الصحف اليونانية بالنتيجة بوصفها “فوز تاريخي”، وكتبت صحيفة تا نيا في صفحتها الأولى “هيمنة مطلقة لميتسوتاكيس، بدون معارضة”.

ومن المقرر أن يحصل ميتسوتاكيس على تفويض رسمي من الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو يوم الاثنين لتشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيؤدي اليمين. ومن المتوقع أيضا الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين.