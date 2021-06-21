رياضة

بعد فوزها على روسيا بأربعة أهداف .. الدنمارك تتأهل لدور الـ16 بأمم أوروبا (صور)

ولعب المنتخبان في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، حيث فازت الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدف
المال - خاص 11:29 م, الأثنين, 21 يونيو 21 11:29 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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تأهل منتخب الدنمارك مساء اليوم الإثنين، إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره منتخب روسيا.

ولعب المنتخبان في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020، حيث فازت الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدف.

كم تقدمت الدنمارك بهدف ميكيل دامسغارد في الدقيقة 38، قبل أن يسجل زميله يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 59.

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وقلص أرتيم ديزوبا الفارق بتسجليه هدف لصالح روسيا في الدقيقة 70.

ثم عادت الدنمارك من جديد للتسجيل، حيث أحرزت الهدف الثالث عن طريق أندرياس كريستنسن في الدقيقة 79.

وأنهى يواكيم ماهلي رباعية الدنمارك بتسجيله هدف في الدقيقة 82.

وحصل منتخب الدنمارك على أول ثلاث نقاط، حيث أصبح في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد روسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

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ورغم خسارة الدنمارك في أول مباراتين له، إلا إن المنتخب حصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بفضل تفوقه على كل من فنلندا وروسيا بفارق الأهداف.

يشار إلى أن الدنمارك ستواجه منتخب ويلز في دور الـ16 يوم السبت المقبل.

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بقلم المال - خاص

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