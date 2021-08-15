بعد فوزها بعقد لتوريد 102 حفارة لقطر.. «دوسان» تبيع 62 حفارة إلى الرياض والمنامة

دوسان توقع عقدا لتوريد 30 آلة تحميل مع شركة إنشاءات متعاونة مع أرامكو السعودية

فازت شركة دوسان انفراكور الكورية لتصنيع معدات البناء، بعدد من العقود لتوريد منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الطلب مع ارتفاع المشاريع الضخمة للبنية التحتية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت دوسان إنها فازت بصفقات لتوريد ما مجموعه 62 حفارة إلى المملكة العربية السعودية والبحرين.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن أبرمت دوسان صفقات لتوريد 102 حفارة إلى قطر في أبريل، و75 حفارة إلى السعودية في مايو.

دوسان توقع عقدا لتوريد 30 آلة تحميل مع شركة إنشاءات متعاونة مع أرامكو السعودية

ووقعت دوسان مع شركة إنشاءات متعاونة مع شركة أرامكو السعودية الوطنية صفقة لتوريد 30 آلة تحميل(wheel loader).

كما وقعت مع شركة أخرى متعاونة مع الشركة السعودية للكهرباء صفقة أخرى لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنا من طراز DX225LCA.

وسيتم استخدام آلات التحميل في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم.

وقدمت الشركة المتعاونة مع الشركة السعودية للكهرباء طلبا إضافيا إلى دوسان بعد شراء 50 حفارة من نفس الطراز في مايو الماضي.

وفي البحرين، حصلت دوسان على طلبات لـ12 حفارة من قبل شركتين إنشاءات كبريين بحرينيتين، بما فيها 8 حفارات فئة 22 طنا من طراز DX225LCA و4 حفارات فئة 30 طنا من طراز DX300LCA.

دوسان تسعى إلى زيادة الحصة السوقية في أسواق الشرق الأوسط إلى أكثر من 10%

وتهدف دوسان إلى زيادة الحصة السوقية في أسواق الشرق الأوسط إلى أكثر من 10% مع إطلاق منتجات جديدة مزودة بميزات متقدمة وخدمات مخصصة للعملاء.

وفى مايو الماضى، أعلنت شركة دوسان انفراكور فوزها بصفقات لتوريد 75 حفارة إلى السعودية.

وأبرمت دوسان مع شركة سعودية متعاونة مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط صفقة لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنا، و5 حفارات فئة 50 طنا.

ويعد هذا هو العقد الثاني بعد عقد بيع 35 وحدة من الحفارات والسيارات المُحملة في مارس الماضي، وسيتم استخدام الحفارات في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم في شمال غرب المملكة.

كما فازت دوسان بعقد توريد 50 حفارة فئة 22 طنا في مناقصة طلبها الائتلاف من شركتين سعوديتين للإنشاءات، متفوقة على منافستها، حيث سيتم استخدامها لأعمال الصيانة لمرافق الطاقة.

وقد أبرمت دوسان في الشهر الماضي صفقة لتوريد 102 حفارة إلى قطر، مما يشكل نحو 23% من حجم السوق القطرية السنوي للحفارات.

وتتوقع دوسان انفراكور أن تشكل حصتها السوقية في الشرق الأوسط أكثر من 10% في هذا العام، من خلال إطلاق منتجاتها الجديدة وجهودها لاستقطاب كبار العملاء.