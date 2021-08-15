بورصة وشركات

بعد فوزها بعقد لتوريد 102 حفارة لقطر.. «دوسان» تبيع 62 حفارة إلى الرياض والمنامة

دوسان توقع عقدا لتوريد 30 آلة تحميل مع شركة إنشاءات متعاونة مع أرامكو السعودية
أحمد فراج 12:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21 12:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فازت شركة دوسان انفراكور الكورية لتصنيع معدات البناء، بعدد من العقود لتوريد منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الطلب مع ارتفاع المشاريع الضخمة للبنية التحتية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت دوسان إنها فازت بصفقات لتوريد ما مجموعه 62 حفارة إلى المملكة العربية السعودية والبحرين.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن أبرمت دوسان صفقات لتوريد 102 حفارة إلى قطر في أبريل، و75 حفارة إلى السعودية في مايو.

دوسان توقع عقدا لتوريد 30 آلة تحميل مع شركة إنشاءات متعاونة مع أرامكو السعودية

ووقعت دوسان مع شركة إنشاءات متعاونة مع شركة أرامكو السعودية الوطنية صفقة لتوريد 30 آلة تحميل(wheel loader).

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-8-2021

كما وقعت مع شركة أخرى متعاونة مع الشركة السعودية للكهرباء صفقة أخرى لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنا من طراز DX225LCA.

وسيتم استخدام آلات التحميل في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم.

وقدمت الشركة المتعاونة مع الشركة السعودية للكهرباء طلبا إضافيا إلى دوسان بعد شراء 50 حفارة من نفس الطراز في مايو الماضي.

وفي البحرين، حصلت دوسان على طلبات لـ12 حفارة من قبل شركتين إنشاءات كبريين بحرينيتين، بما فيها 8 حفارات فئة 22 طنا من طراز DX225LCA و4 حفارات فئة 30 طنا من طراز DX300LCA.

دوسان تسعى إلى زيادة الحصة السوقية في أسواق الشرق الأوسط إلى أكثر من 10%

وتهدف دوسان إلى زيادة الحصة السوقية في أسواق الشرق الأوسط إلى أكثر من 10% مع إطلاق منتجات جديدة مزودة بميزات متقدمة وخدمات مخصصة للعملاء.

اقرأ أيضا  ماجد الفطيم وحسن علام وماونتن فيو تتقدم بعروضها الرسمية لتطوير "هليوبارك"

وفى مايو الماضى، أعلنت شركة دوسان انفراكور فوزها بصفقات لتوريد 75 حفارة إلى السعودية.

وأبرمت دوسان مع شركة سعودية متعاونة مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط صفقة لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنا، و5 حفارات فئة 50 طنا.

ويعد هذا هو العقد الثاني بعد عقد بيع 35 وحدة من الحفارات والسيارات المُحملة في مارس الماضي، وسيتم استخدام الحفارات في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم في شمال غرب المملكة.

كما فازت دوسان بعقد توريد 50 حفارة فئة 22 طنا في مناقصة طلبها الائتلاف من شركتين سعوديتين للإنشاءات، متفوقة على منافستها، حيث سيتم استخدامها لأعمال الصيانة لمرافق الطاقة.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» تعتزم تحفيز الشركات العاملة فى الأوراق على الانضمام لـ«اتحاد سوق المال»

وقد أبرمت دوسان في الشهر الماضي صفقة لتوريد 102 حفارة إلى قطر، مما يشكل نحو 23% من حجم السوق القطرية السنوي للحفارات.

وتتوقع دوسان انفراكور أن تشكل حصتها السوقية في الشرق الأوسط أكثر من 10% في هذا العام، من خلال إطلاق منتجاتها الجديدة وجهودها لاستقطاب كبار العملاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للأجانب

رجب عزالدين 11:50 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

الرقابة المالية توافق على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر

أسماء السيد 11:34 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

رئيس البورصة: السوق جاهزة لاستقبال شركة «العاصمة الإدارية»

أحمد علي 10:48 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

تعيين ممثلين عن «النحاس جروب» بمجلس إدارة «العربية للصناعات الهندسية»

منى عبدالباري 10:47 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

توقعات بطرح نسبة من أسهم «العاصمة الإدارية» منتصف 2022

شريف عمر 10:29 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

البورصة تترقب تدفق السيولة ومزيد من المستثمرين الأجانب

منى عبدالباري 6:55 ص, الأحد, 15 أغسطس 21