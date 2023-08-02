بعد فوزها بعضوية مجلس «المهن الموسيقية».. نادية مصطفى: أصواتكم تاج على رأسي

أعربت المطربة نادية مصطفى عن سعادتها بفوزها بعضوية نقابة المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت أمس بحضور نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

وقالت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، “الحمد لله حتى يرضى وبعد الرضا.. باقة ورد لكل موسيقى مصري حضر الانتخابات وقال رأيه، فوزي اليوم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية يعني لي الكثير شكراً جزيلاً إخوتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية، أصواتكم تاج على رأسي وأمانة في عنقي وسأعمل جاهدة لأكون عند حسن ظنكم بي ربنا يسعدكم كما أسعدتموني”.

وأضافت مصطفى قائلة” مليون مبروك لكل زملائي الفائزين اليوم وأدعو الله أن نتكاتف جميعاً وأن نعمل جاهدين وعلى قلب رجل واحد مع نقيبنا المحترم الأستاذ مصطفى كامل لتحقيق المزيد من التقدم في كل ما تقدمه النقابة من خدمات، وأكثر وأقول لكل أخ وزميل مرشح ولم يكن له نصيب في الانضمام للمجلس هذه الدورة نيتك كانت خيراً وأتمنى لك التوفيق في الدورة القادمة بحبكم أوي أكثر مما تتخيلون”.