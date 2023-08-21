بعد فوزها بالمركز الأول عالميا في قمة العشرين..عزت: «بوسطة» تدعم نمو الاقتصاد الوطني

قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بوسطة، إن الفوز بالمركز الأول في مجموعة العشرين G20 وتفاعلنا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أعطانا دافعا أكبر للوصول لهدفنا وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار الذي لطالما سعينا له.

وأضاف عزت أن شركة بوسطة تحرص دائما على دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيزه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبدون الدعم الدائم من جانب فريقنا، عملائنا، والمستثمرين الذين آمنوا بنا في كل خطوة لما كنا حققنا هذا النجاح الكبير.

وكانت “بوسطة” قد حازت على جائزة أفضل شركة ناشئة في مجال البنية التحتية الرقمية المؤمنة Secure digital infrastructure، حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة قمة التحالف الرقمي الإبداعي، بمشاركة 114 شركة ناشئة من 22 دولة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين G20 بالهند.

تعمل “بوسطة” في مجال الخدمات اللوجستية وتصنف من ضمن الشركات الرائدة في مصر والسعودية، تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا في تقديم خدماتها المبتكرة للمتاجر الإلكترونية وتطمح لتغيير مفهوم التجارة الإلكتروني من خلال حلول سهلة ومتطورة لتخزين، شحن، تحليل أداء الشحنات وغيرها من الخدمات من مكان واحد.

واستطاعت في فترة قصيرة أن تتوسع في مصر والمملكة السعودية لتغطي جميع أنحاء كلاً منهما.

وقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، التهنئة لرواد الأعمال الفائزين بالمسابقة؛ وابدى اعجابه بالمشروعات الريادية للشباب المصري المشارك بالمسابقة والتي تضمنت أفكار خلاقة وحلول مبتكرة في مجالات مختلفة تعكس تميز وإبداع الشباب المصري و حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الإبداع الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.