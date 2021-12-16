بعد فتوى تحريم قص شعر المرأة.. شيرين عبد الوهاب ما زالت تثير جدلا على مواقع التواصل

أعلن الداعية مبروك عطية خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية مؤخرا، أن قص شعر المرأة بدون أي ضرورة لذلك حرام شرعا لأنها زينة أي أمرأة، وجاء ذلك تعليقا منه على تصرف الفنانة شيرين عبد الوهاب الأيام الماضية بقيامها بقص شعرها تماما وظهورها بهذا الشكل في حفلها الأخير الذي قدمته في أبو ظبي، حيث خطفت الأنظار لها بهذا اللوك وأثارت جدلا كبيرا ومازالت مستمرة حتى الآن بعد فتوى مبروك عطية الأخيرة .

وأعلنت شيرين في تصريحات لإحدى الإعلاميات اللبنانيات، أنها حاولت تكبير عائلتها مع زوجها الفنان حسام حبيب ولكن محاولتها باءت بالفشل بسببه، حيث سافرت إلى الولايات المتحدة من أجل تجميد البويضات الخاصة بها بأجود حالاتها لكن الإجراءات كانت صعبة للغاية وكان يجب أن تحتفظ بالبويضات وحدها ولكن حسام حبيب أصر أن تحتفظ بها بالأجنة الخاصة به، مضيفة “أنا مش عايزة أخلف منه خلاص”.

حلمي عبد الباقي: شيرين ليست موهبة فنية بسيطة أو عادية بل هي من أفضل الأصوات المصرية

قال الفنان والمطرب حلمي عبد الباقي لـ”المال” إن شيرين عبد الوهاب تمر بظروف صعبة حاليا ويجب أن نقف بجانبها حتى تستطيع أن تخرج منها وتعود بقوة لفنها بعد غياب طويل.

وأكد أن شيرين ليست موهبة فني بسيطة أو عادية بل هي من أفضل الأصوات المصرية وأحسها لقلبه، مشير إلى أنه يثق أن شيرين ستمر من هذه المحنة الصعبة التي تعيشها حاليا في أقرب وقت .

وتابع قائلا الفنان قد يمر بظروف قاسية في حياته، لكن يجب أن يتغلب عليها ويعود لجمهوره ومحبيه، خاصة أن شيرين عبد الوهاب تملك جمهورا بالملايين في مصر والوطن العربي.

فارس فهمي: شيرين لو كانت عادت بأغنيات فقط لم تكن ستحقق هذا الصدى الكبير

يرى الملحن فارس فهمي أن شيرين عبد الوهاب كانت ذكية جدا في قيامها بقص شعرها بهذه الطريقة، حيث تصدرت الأضواء مرة أخرى بعد غيابها لفترة طويلة عن جمهورها.

ولفت إلى أن شيرين لو كانت عادت بأغنيات فقط لم تكن ستحقق هذا الصدى الكبير لأنها كانت مختفية تماما عن الساحة الفنية لسنوات بعد زواجها من حسام حبيب، مندهشا ما سبب قيام مطربة كبيرة بحجم شيرين بتدمير نفسها فنيا والابتعاد عن الجمهور لـ3 سنوات بعد أن كانت أهم نجمة في الوطن العربي.

وأشار فهمي إلى أن ما فعلته شيرين وظهورها الساعات الأخيرة بهذا الشكل الذي أحدث ضجة كبيرة حولها، جعل الجمهور يحس أنها إنسانة قوية بعد انفصالها عن حسام حبيب لأن شعر المرأة تاج لها فحينما تتخلى عنه أمرأة مثل شيرين معنى ذلك أنها قوية وحرص الجميع على دعمها معنويا وإنسانيا أي أنها استطاعت أن تكسب تعاطف الكثيرين بتصرفها وخطفت الأضواء خلال الساعات الماضية بذكائها.