بعد فترة غياب طويلة.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا في مصر

يقدم وائل جسار في الحفل أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام"

بات من المؤكد عودة الفنان وائل جسار، المطرب العربي الأكثر تواجدًا في مصر منذ أعوام، لإحياء العديد من الحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية، والذي ابتعد خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا.

ويعود جسار بعد فترة طويلة لإحياء حفلا غنائيا كبيرا بأحد الأماكن بالتجمع الخامس خلال الأيام المقبلة، ويكون الحفل الفني الأول الذي يقدمه بعد عدة أشهر غاب فيها عن الجمهور المصري .

من ناحية أخرى يقدم وائل جسار في الحفل أغنيته الجديدة “ولا في الأحلام” الذي انتهى من تسجيلها مع الملحن أحمد زعيم، ويقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد الفترة المقبلة .

كما شارك جسار في تقديم أغنيات فيلم ” توأم روحي” الجديد بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، مؤخرا ولاقت الأغنيات إعجاب الجمهور .