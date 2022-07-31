بعد غياب 10 سنوات .. كاظم الساهر يلتقي الجمهور المصري في «فوكا باي»

يستضيف مشروع فوكا باي رأس الحكمة-إحدى مشروعات شركة تطوير مصر-حفلًا غنائيًا للمطرب الكبير كاظم الساهر يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس، ليلتقي النجم العراقي بجمهوره المصري لأول مرة بعد غياب 10 سنوات عن تقديم الحفلات بمصر.

وأقامت شركة تطوير مصر بالتعاون مع شركة كوكورو-الشركة المنظمة للحفل- تجهيزات ضخمة استعدادًا لاستقبال الآلاف من محبي النجم كاظم الساهر للاستمتاع بباقة من أجمل وأروع أغانيه.

ويقع مشروع فوكا باي في الكيلو 211 طريق اسكندرية-مطروح بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا)، ويتميز المشروع بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية سواء من خلال شاطئ البحر الذي يمتد لحوالي 800 متر أو الكريستال لاجون.

ويحتوي مشروع فوكا باي على 2500 وحدة متضمنة عدة فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة وتحتوي على غرف وشقق فندقية، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية والترفيهية مثل المطاعم والأنشطة المائية وغيرها من الأنشطة المتميزة.