بعد غياب عن الساحة.. سوما تعود للساحة الفنية بأغنيات جديدة

بدأت المطربة سومة في تسجيل أغنيات جديدة مع المنتج نصر محروس حاليا ، استعدادا لطرحها للجمهور بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية نظرا لمرورها بأزمة صحية صعبة استمرت لمدة عامين وأكثر أدت لابتعادها تماما عن الساحة الفنية .

حيث تعرضت سومة لظروف صحية صعبة وقامت باجراء أكثر من عملية جراحية خطيرة ، ونصحها الأطباء بالابتعاد تماما عن الغناء والعمل الفني المرهق ، لكنها تخطت تلك المحنة بسلام.

وتتعاون سومة في أغنياتها الجديدة مع المنتج نصر محروس ” فري ميوزيك ” ، الذي أنتج لها ألبوماتها الغنائية التي قدمتها منذ سنوات ولاقت نجاحا جيدا منها ” ده حبيبي” و” عيب عليك ” و” ندمانة” .