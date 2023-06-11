بعد غياب سنوات .. محمد حماقي يحيي حفلا بلبنان يوليو القادم

يحي النجم محمد حماقي الفترة القادمة حفلا غنائيا كبيرا بلبنان ، كأولى حفلاته الغنائية التي يقدمها للجمهور بموسم الصيف الحالي الذي ينطلق يوليو القادم .

ويحي محمد حماقي حفل لبنان أوائل يوليو القادم ، تزامنا مع عيد الأضحى القادم ، ويقدم فيه أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور العربي منه ، بالاضافة لتقديمه أحدث أغانيه التي قام بطرحها مؤخرا وهي ” فضوله المكان” والتي حققت نجاحا كبيرا .

من ناحية أخرى يقوم حماقي حاليا بتحضير أغنيات ألبومه الغنائي القادم المقرر طرحه بموسم شتاء 2023 ، ويتعاون فيه مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن مدين .