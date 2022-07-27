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بعد غياب سنوات... كاظم الساهر يغني في الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية منذ قليل عن احياء النجم العراقي كاظم الساهر لحفل غنائي كبير وذلك عبر حسابها الرسمي.

بعد غياب سنوات... كاظم الساهر يغني في الأوبرا المصرية
أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:35 م, الأربعاء, 27 يوليو 22

أعلنت دار الأوبرا المصرية إحياء النجم العراقي كاظم الساهر لحفل غنائي وذلك عبر حسابها الرسمي في فيس بوك.

ونشرت دار الأوبرا صورة للقيصر، وكتبت: “كاظم الساهر قريبا في دار الأوبرا المصرية” .

ويأتي هذا الحفل الكبير بعد غياب القيصر كما يلقبه الجمهور عن التواجد في مصر لأكثر من 10 سنوات تقريبا .

من ناحية أخرى كشف كاظم الساهر لجمهوره عن موعد حفله الغنائي الذي سيحييه بالساحل الشمالي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر معلقا : “كاظم الساهر في الساحل 4 أغسطس”.

وينتظر الكثيرين من عشاق كاظم الساهر هذا الحفل بالساحل الشمالي منذ أن تم الإعلان عنه ، وكان مفترض اقامته في يوليو الجاري لكن تم تأجيله لشهر أغسطس .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:35 م, الأربعاء, 27 يوليو 22