بعد غياب.. حكيم ولطيفة يعودان إلى الساحة بأغنيات جديدة

يعود بعض نجوم الغناء في موسم الصيف الحالي للساحة الغنائية بعد توقف فترة طويلة عن طرح أي عمل غنائي جديد لهم، حيث تعود النجمة التونسية لطيفة بميني ألبوم بعد غياب طويل مكون من 5 أغنيات إنتاج وتوزيع روتانا وحققت مشاهدات كبيرة في أيام قليلة من طرحه وحرصت روتانا على تهنئتها عبر تويتر بنجاح الأغنيات الجديدة.

كما يعود نجم الأغنية الشعبية حكيم بأغنية سينجل بعد غيابه لفترة طويلة عن الجمهور ” قول الله” كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

كذلك يطرح النجم اللبناني راغب علامة أغنية جديدة “ستمارة 6” الأيام القادمة للجمهور ، وتأتي بعد آخر أغنياته تعالالي التي تميزت بطابع رومانسي ايقاعي وحققت مشاهدات جيدة.

مها متبولي : حكيم أيضا تراجعت نجوميته في السوق كثيرا

قالت الناقدة مها متبولي إن هذه الأسماء سواء لطيفة أو حكيم لو فكروا في العودة مرة أخرى للساحة الفنية بعد غياب طويل ، لن يحققوا رواجا جماهيريا كبيرا.

وأشارت إلى أن روتانا لم تقدم ألبوما غنائيا كاملا للطيفة مكون من 11 أغنية ، لأنها تدرك أن أسمها في السوق لم يعد جاذبا بصورة جماهيرية كبيرة مثل الماضي ، لذلك يجسون نبض الجمهور بميني ألبوم للطيفة حاليا من أجل معرفة رد الفعل على هذا العمل أولا .

وتابعت متبولي أن حكيم أيضا تراجعت نجوميته في السوق كثيرا ، مقارنة بأسماء أخرى استطاعت التفوق عليه مثل مصطفى حجاج ومغني المهرجانات وغيرهم ، أصبحت أغنياتهم مسموعة بدرجة أكبر من أغنيات حكيم في جميع المحطات والإذاعات.

صلاح عطية : لطيفة تحاول مواكبة العصر والتواجد بأغنيات جديدة

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن لطيفة بدأت مشوارها الفني منذ عام 85 أي تجاوزت 37 عاما في الغناء حتى الآن، ويكفي أنها تستطيع مواكبة العصر وتقديم أغنيات للتواجد في الساحة الغنائية.

ولفت إلى أن أغنياتها الجديدة جيدة لكن لا يمكن أن تعيش لفترة طويلة ، موضحا أنها أغنيات منوعة ولمجرد التواجد فقط ، والأيام القادمة ستظهر هل هذا الألبوم سيحقق مشاهدات مرتفعة أم لا.

ويكفي أنها ظهرت مع عمرو دياب ومحمد فؤاد وشىء محترم أنها تعاونت مع أساتذة كبار مثل كاظم الساهر وبليغ حمدي والشاعر الكبير عبد الوهاب محمد الذي قدم لأمل كلثوم روائع كثيرة أعطاها تاريخه الفني كله ، وهي نجمة من نجوم التسعينيات وتحتاج للدعم الفترة القادمة.

وأكد أنها حاولت إرضاء جميع الأذواق بالنسبة للجمهور ، بتقديم أغنيات بلهجات عربية مختلفة سواء المصرية أو التونسية.

فارس فهمي : أغنية حكيم مميزة ولم تنتشر لهذه الأسباب

وأعرب الملحن فارس فهمي فقال : أغنية حكيم الجديدة قول الله جميلة ومميزة وتعتبر أفضل أغنياته التي قدمها منذ فترة طويلة للجمهور.

وأردف قائلا : الأغنية برغم جودتها الفنية وتميزها، لكنها لم تحقق رواجا جماهيريا كبيرا لأن حكيم قدم أغنيات مستواها الفني خلال السنين الأخيرة.

والمطرب الذي يقدم أغنيات أقل مستوى من المتوقع منه ينصرف الجمهور عن متابعته حتى يعود لتعديل مساره الفني ويقدم أعمالا غنائية قوية ويقوم بتمويلها لتصل بصورة كبيرة للجمهور حينها يعود الكثيرون لسماعه والتركيز معه.