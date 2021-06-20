بعد غيابه عن السينما 10 سنوات .. وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي

ويعتبر هانى جرجس فوزى منتج ومخرج مصري ويعد من بين أحد كبار المنتجين في مصر في فترة التسعينات في القرن العشرين

رحل عن عالمنا المنتج والمخرج السينمائى هانى جرجس فوزى، واقتصر تشييع الجنازة على حضور أسرته وأصدقائه، ويعتبر هانى جرجس فوزى منتج ومخرج مصري ويعد من بين أحد كبار المنتجين في مصر في فترة التسعينات في القرن العشرين ، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “بدون رقابة”.

يذكر أن آخر أعمال المخرج هانى جرجس فوزى كان فيلم “الجرسونيرة” الذى شارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عبدالرازق ونضال الشافعى ومنذر رياحنة وتم طرحه عام 2013.

وكانت له العديد من الأعمال التي تثير الجدل بسبب جرأة افكارها ومشاهدها، وتغيب الراحل عن السينما لما يزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه «بدون رقابة»، وأعلن عودته بمشروع رواية «خيانة صغرى»، لكنه لم يرَ النور.

وقدم هاني جرجس أفلام كثيرة كمنتج مثل الحلال والحرام بطولة عادل الأدهم وسهير رمزي وسيدة القاهرة بطولة يسرا وجميل راتب وسوق النساء بطولة شيريهان وحسين فهمي ، كما أخرج بعض الأفلام السينمائية أيضا مثل بدون رقابة بطولة أحمد فهمي ودولي شاهين وأحساسيس بطولة باسم سمرة.

وتوفي شقيقه المخرج أسامة فوزي في يناير 2019، وسبب الخبر صدمة كبيرة للوسط الفني.

يتحدث بعض السينمائيين عن الراحل هاني جرجس فوزي للمال ويكشفون جوانب مختلفة له من الناحية الفنية والانسانية في هذا التقرير .

ماجدة خير الله : كان مدرسة فنية مختلفة وجريئة ولم يهتم بتحقيق افلامه ايرادات بقدر قضاياها

بداية أعربت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله عن حزنها لرحيل المنتج والمخرج هاني جرجس قائلة : انه كان منتجا جيدا وورث المهنة هو واخيه أسامة من والدهما المنتج جرجس فوزي .

ولفتت إلى أن هاني اتجه للإخراج وقدم أفلاما سينمائية يقال عنها جريئة حاليا ، لكن اتساءل لماذا نأخذ الجرأة بشكل سلبي حيث كانت جرأة شقيقه أسامة أخطر من هاني من حيث الأفكار والموضوعات التي يقدمها ورغم ذلك لم يعترض عليه أحدا وكان مستواها الفني عال جدا.

وأشارت إلى أن هاني كانت له أفكار خاصة وقدم مجموعة من الافلام لايمكن تنفيذها حاليا ، حيث لم تكن مجرد افلاما جريئة فقط بل كان لها هدف ومعنى ، وكان في فترة زمنية معينة يطمح على نهج مدرسة حسين كمال لكن هناك فارق كبير في المستوى الفني بينهما.

وأكدت ليس عيبا يكون الإنسان طموحا، وأفلامه كانت مراقبة وقدم فيلم رغبات للفنانة رغدة كان عملا سينمائيا هاما، وكان يقدم موضوعات عن الإنسان وغرائزه وعلاقته بالمجتمع لا يمكن تقديم مثل هذه الأفلام حاليا.

وأوضحت أنه أنتج لها فيلم زوجة محرمة بطولة سهير رمزي وفاروق الفيشاوي واخراج أحمد السبعاوي ، حقيقة قدم للسينما كمنتج ومخرج افلاما مهمة واعطى فرصة لفنانين ليظهروا ، فهو من اوائل الناس الذيتن اعطوا فرصة لادوارد لتقديم افلام وادوار مهمة وكذلك علا غانم .

وقالت أيضا لم يستطع الاستمرار في السينما لأن المجتمع تغير، وما كان قبوله في أوقات لمخرجين ومنتجين كثيرين اصبح صعبا في النصف الثاني من التسعينات.

وتضيف كانت لدينا موجة هامة من الأفلام تناقش لحظات ضعف وقوة الإنسان، لا يمكن أن نقدم حاليا فيلما سينمائيا عن الاغتصاب الزوجي وغيرها من القضايا المطروحة في ساحات القضاء والسوشيال ميديا ، وهو كان على عاتقه دائما تقديم هذه الأفلام الجريئة وحينما توقف توقفوا معه مخرجين آخرين مثل ايناس الدغيدي وشقيقه أسامة، كان مدرسة فنية مختلفة في الإنتاج والإخراج السينمائي.

واستطردت ان هاني كان يغامر بأفلامه ولم تكن تحقق إيرادات عالية مثل السبكي في وقت معين ، كان يحمل قضايا المجتمع ولم يهتم بتحقيقها ربحا ماديا أم لا.

فايزة هنداوي: أهم مايميزه جرأته وفتح الافاق لموضوعات يخشى منتجين التطرق لها

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن هاني جرجس فوزي كان أهم ما يميزه الجرأة وفتح الآفاق في موضوعات يصعب التطرق لها من المنتجين والمخرجين الاخرين بصرف النظر عن المكسب والخسارة ، وكان يقدم دائما افلاما سينمائيا لاترضى عنها الرقابة لجرأتها من حيث الموضوع والمشاهد المقدمة فيها .

وأضافت أن ابتعاده عن السينما لسنوات لان المواضيع أصبحت منغلقة ولها حدود، وهو لايعرف العمل في هذه الحدود الضيقة ومع وجود الرقابة الصارمة على مستوى المشاهد والأفكار والموضوعات.

وأشارت إلى أنه ليس منتجا تقليديا يهتم بتحقيق إيرادات لأفلامه السينمائية، بل كان منفتحا وجريئا ويقدم افكار خارج الصندوق دائما في السينما المصرية ، حقيقة كان منتجا مهما للغاية.

وأكدت هنداوي أننا خسرناه لمدة 10 سنوات في السينما ومع رحيله أيضا خسرنا منتجا ومخرجا سينمائيا هاما لا يعوض.

أمل رزق: كان لديه حلم ووجهة نظر يسير وراؤهما

وقالت الفنانة أمل رزق أن هاني جرجس فوزي كان لديه وجهة نظر وحلم كان يسير وراؤه ، وكان يقدم أفلاما سينمائية هامة برغم الهجوم عليه في كثير من الاحيان .

وأضافت زرق في كلمات مقتضبة رحمه الله حيث قدم افلاما سينمائية جيدة هو وشقيقه الراحل أسامة فوزي واثروا السينما المصرية في فترة زمنية لسنوات .