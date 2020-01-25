بعد غيابه سنوات.. فارس يعود للغناء بـ«عصبى ماتزعليش»

حيث يعتبر فارس من مطربى التسعينيات لكن لم يستمر على الساحة الفنية لظروف إنتاجية

قرر الفنان فارس العودة للساحة الغنائية بعد غيابه لسنوات عن الجمهور ، من خلال ألبوم غنائى جديد يقوم بتحضيره حاليا ويتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين .



وسيقوم فارس الأيام المقبلة بطرح أغنية جديدة له بعنوان : “عصبى ماتزعليش” ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى وائل توفيق .



والأغنية تتميز بطابع عاطفي رومانسى يعود به فارس للجمهور ، الذى أحب أغنياته التى قدمها فى فترة التسعينيات وحققت شهرة جيدة منها “بنت بلادى ” و “ياشوق ياشوق “وغيرها .



حيث يعتبر فارس من مطربى التسعينيات لكن لم يستمر على الساحة الفنية ، لظروف إنتاجية وغاب عن طرح أى جديد منذ سنوات .



يذكر أن آخر ظهور فنى لفارس فى برنامج “صاحبة السعادة” ، مع بعض المطربين منهم إيهاب توفيق وشذى وكانت الحلقة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الموزع الموسيقى حميد الشاعرى .