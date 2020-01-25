بعد غيابه سنوات.. فارس يعود للغناء بـ«عصبى ماتزعليش»

قرر الفنان فارس العودة للساحة الغنائية بعد غيابه لسنوات عن الجمهور ، من خلال ألبوم غنائى جديد يقوم بتحضيره حاليا ويتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين .
وسيقوم فارس الأيام المقبلة بطرح أغنية جديدة له بعنوان : “عصبى ماتزعليش” ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى وائل توفيق .
والأغنية تتميز بطابع عاطفي رومانسى يعود به فارس للجمهور ، الذى أحب أغنياته التى قدمها فى فترة التسعينيات وحققت شهرة جيدة منها “بنت بلادى ” و “ياشوق ياشوق “وغيرها .
حيث يعتبر فارس من مطربى التسعينيات لكن لم يستمر على الساحة الفنية ، لظروف إنتاجية وغاب عن طرح أى جديد منذ سنوات .
يذكر أن آخر ظهور فنى لفارس فى برنامج “صاحبة السعادة” ، مع بعض المطربين منهم إيهاب توفيق وشذى وكانت الحلقة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الموزع الموسيقى حميد الشاعرى .