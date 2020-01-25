ثقافة وفنون

بعد غيابه سنوات.. فارس يعود للغناء بـ«عصبى ماتزعليش»

حيث يعتبر فارس من مطربى التسعينيات لكن لم يستمر على الساحة الفنية لظروف إنتاجية
أحمد حمدي 10:20 ص, السبت, 25 يناير 20 10:20 ص, السبت, 25 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر الفنان فارس العودة للساحة الغنائية بعد غيابه لسنوات عن الجمهور ، من خلال ألبوم غنائى جديد يقوم بتحضيره حاليا ويتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين .

وسيقوم فارس الأيام المقبلة بطرح أغنية جديدة له بعنوان : “عصبى ماتزعليش” ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائى وائل توفيق .

والأغنية تتميز بطابع عاطفي رومانسى يعود به فارس للجمهور ، الذى أحب أغنياته التى قدمها فى فترة التسعينيات وحققت شهرة جيدة منها “بنت بلادى ” و “ياشوق ياشوق “وغيرها .

حيث يعتبر فارس من مطربى التسعينيات لكن لم يستمر على الساحة الفنية ، لظروف إنتاجية وغاب عن طرح أى جديد منذ سنوات .

يذكر أن آخر ظهور فنى لفارس فى برنامج “صاحبة السعادة” ، مع بعض المطربين منهم إيهاب توفيق وشذى وكانت الحلقة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الموزع الموسيقى حميد الشاعرى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أشرف سالم يتعاون مع إيهاب توفيق في ألبومه الجديد

أحمد حمدي 4:48 م, الجمعة, 3 يناير 20

إيهاب توفيق يزور أسرة شعبان عبدالرحيم (صور)

أحمد حمدي 7:43 م, الأحد, 8 ديسمبر 19

إيهاب توفيق ينتهي من أغنيتين في ألبومه المقبل

أحمد حمدي 8:56 م, الأربعاء, 20 نوفمبر 19