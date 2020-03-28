بعد غلق متاجرها بالبرازيل.. سامسونج للعملاء: اشتروا منتجاتنا عبر الإنترنت

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر منتج للهواتف الذكية والتلفزيونات في العالم أنها قررت إغلاق منشآتها التجارية في البرازيل فى إطار الجهود التى تبذل للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إن جميع متاجرها في البرازيل ستغلق حتى إشعار آخر، مناشدة المستهلكين شراء منتجاتهم عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار عملاقة الإلكترونيات بتعليق عمليات مصنعها في ماناوس وأمازوناس في شمال البرازيل.

بسبب تداعيات وباء كورونا.. سامسونج أغلقت بعض مصانعها حول العالم

وقامت سامسونج بالفعل بإغلاق بعض منشآتها التصنيعية حول العالم، بما في ذلك مصنع للهواتف الذكية في الهند ومصنع تلفزيونات في سلوفاكيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سامسونج أنها ستغلق جميع متاجرها في الولايات المتحدة وكندا بسبب كورونا.

على صعيد آخر، استجابت شركة سامسونج لمطالب الحكومة الهندية وأعلنت عن إغلاق مصنعها المخصص للهواتف في مدينة نويدا بشكل مؤقت، للحد من انتشار عدوى كورونا.

وقالت سامسونج، في بيان، إن المصنع المذكور، والذي افتتح في صيف 2018، يعتبر أكبر مصنع لها لإنتاج الهواتف الذكية، وينتج سنويا أكثر من 120 مليون هاتف ذكي.

وأضافت الشركة، أن قرار الإغلاق المؤقت لهذا المصنع جاء استجابة لطلب الحكومة الهندية التي تتخذ جميع الإجراءات للحد من انتشار عدوى كورونا في البلاد.

من جانبه، قال رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة سامسونج في الهند “إن الشركة قررت إغلاق مصنع نويدا، وتعليق عمليات التصنيع حاليا، وطلبت من موظفيها ومكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل”.

كورونا سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات

ووفقا لوكالة رويترز، قالت سامسونج إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، في حين أن الطلب من مراكز البيانات سيعزز تعافيا في أسواق رقائق الذاكرة.

وقال الرئيس التنفيذي كيم كي نام إن فيروس كورونا والخلاف التجاري الأمريكي الصيني يلقيان بظلالهما على توقعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي تتنافس هواتفه من طراز جلاكسي مع هواتف آيفون لأبل للهيمنة على السوق.

وقال كوه دونغ جين رئيس أنشطة الهواتف والشبكات في الاجتماع السنوي للشركة في سول ”كان من المتوقع أن تتحول سوق الهواتف الذكية العالمية للنمو هذا العام، ولكن في ظل الفيروس الذي يبدي مؤشرات الاستمرار لفترة طويلة تنكمش السوق، ولكن يتوقع أن يزيد الطلب على الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس“.

وقال كيم إنه بالرغم من أن سوق الهواتف الذكية قد تنكمش فإن سوق الرقائق التي تمثل أكثر من نصف الأرباح التشغيلية لسامسونج، ستشهد نموا للطلب بعد تباطؤ في العام الماضي فاقمه فائض في المعروض في السوق والتوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وتوقع كيم في الوقت ذاته أن يركز منتجو الرقائق على تحديث عمليات الإنتاج بدلا من التوسع في الطاقة هذا العام مما يقلص المعروض.