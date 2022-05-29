بعد غد.. قطع المياه ببعض المناطق في مدينة العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، قطع المياه من الساعة 9 صباح بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 31/5/2022، وحتى الساعة 2 فجر يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022 عن الأماكن التالية: (المنطقة الصناعية ب /ج- الشباب – الحى الثامن – العائلى من 1 إلى 8 – الحى الثالث – الحى الرابع من بلوك 1 إلى 30 ، ومن بلوك 64 إلى 72 – الحى الثانى – مشروع جنة – المستثمر الصغير – الحى الأول محلية 5 و 12)، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط الـ1000مم الرئيسى المغذى لشبكة المياه بالمدينة الأمر الذى يستلزم قطع المياه.

وأكد جهاز مدينة العبور، تكثيف الأعمال للانتهاء من صيانة الخط في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها بالمدينة، مهيبا بقاطني المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.