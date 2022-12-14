بعد عودته من قطر ..إيهاب توفيق يحي حفلا غنائيا بالقاهرة اليوم

يحيي الفنان ايهاب توفيق اليوم حفلا غنائيا بإحدى الأماكن بالقاهرة ، يقدم خلاله عددا من الأغنيات الجديدة التى اشتهر بها عبر مسيرته الفنية.

ويذكر أن إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا بقطر برفقة ماجد عبيد والفنان أحمد الحصري ، وقدم خلاله ر سهرة غنائية مميزة طرح فيها العديد من أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور العربي منه في مسيرته الفنية الطويلة منها« عدى الليل ، عامل عاملة ، أكتر من كده ايه ، أحلى منهم ، تترجا فيا، لاداعي» ، وأغنيته الجديدة” غلطان” التي قام بطرحها الأيام السابقة ولاقت استحسانا جيدا من الكثيرين .

يذكر أن ايهاب سافر لقطر الأيام الماضية من أجل الظهور في برنامج ” ليالي المونديال” الذي استضافه على هامش فعاليات مونديال كأس العالم بقطر المقام حاليا ، وشاركه النجم حمادة هلال .

كما استضافته الاذاعة القطرية في برنامج ” عالوعد” في اليوم التالي للحلقة ، وتحدث فيها عن أغنيته الجديدة ” غلطان” وكواليس كثيرة في حياته الفنية والخاصة ، وحرص بعده على التواجد مع الجمهور في أماكن مختلفة بالدوحة لمشاهدة التصفيات النهائية لمونديال كأس العالم بقطر وتشجيع المنتخب المغربي تحديدا بعد تأهله لدور نصف نهائي البطولة بفوزه على نظيره البرتغالي في المباراة السابقة.