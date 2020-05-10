رياضة

بعد عودتهم للتدريبات.. رابطة «الليجا الإسبانية» تعلن إصابة 5 لاعبين بـ«كورونا»

لم يتم توضيح هوية المصابين
إسلام مصطفى 8:00 م, الأحد, 10 مايو 20 8:00 م, الأحد, 10 مايو 20

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كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن 5 حالات إصابة جديدة للاعبي الليجا بفيروس كورونا المستجد بين القسمين الأول والثاني، وجميعهم دون أعراض، كما أنه لم يتم توضيح هوية المصابين.

وجاء بيان رابطة الليجا الرسمي: جميع الحالات التي تم اكتشافها بدون أعراض وفي المرحلة النهائية من المرض، والذين لن يتم الكشف عن هويتهم امتثالاً للقانون الأساسي لحماية البيانات، لكن تم نقلها إلى المجلس الرياضي الأعلى ووزارة الصحة.

وأضاف البيان أن الهدف من الاختبارات الطبية كان الكشف عن الحالات السلبية أو غير المصحوبة بأعراض خاصة بفيروس كورونا.

وطالبت رابطة الدوري الإسباني اللاعبين المتأثرين بفيروس كورونا بالبقاء في المنزل، والتدرب بشكل فردي، كما حدث في الأسابيع الأخيرة خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

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بقلم إسلام مصطفى

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