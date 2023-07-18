بعد عودة العلاقات.. شعبة الذهب والمعادن الثمينة تبحث التصنيع المشترك مع تركيا

أعلنت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه في ضوء عودة العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، بدأت مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في قطاع الذهب والمجوهرات مع شعبة الذهب والمجوهرات بدولة تركيا، التى تتميز بسمعة جيدة عالميا في تلك الصناعة حيث تحتل المرتبة الثالثه كأكبر مُصدر للمجوهرات، كما أنها من ضمن قائمة العشر الكبرى المستوردة للذهب المصري.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن الشعبة أجرت زيارة لتركيا لتعزيز التعاون التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد بحثت مع عدد من كبار المصنعين ومصممي المجوهرات سبل الارتقاء بصناعة الذهب المصرية، وإقامة صناعات مشتركة باستغلال خام الذهب المصري في تنصيع مشغولات ذهبية بعد الاستعانة بالخبرات التركية وتصديرها تحت مسمي العلامة التجارية صنع في مصر وتركيا؛ ليعطي دفعة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف واصف في بيان صحفي للشعبة اليوم، أنه تم لقاء عدد من كبار مصممي المشغولات الذهبية والمجوهرات التركية الذين استعرضوا احدث تصماميتهم العالمية، والتظور العالمي في تصميم المشغولات الذهبية في ضوء عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تم التوصل معهم إلى لتنظيم بعاثات لزيارة مصر لنقل الخبرات والمساعدة في تطوير اداء مصممين الذهب للارتقاء بتصمايمه لتناسب الاذواق العالمية ، كما أن الشعبه رأت ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مشروعها لتطوير ورش الذهب الصغيره و تحديث العمل فيها الذي تم عرضه علي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين بحيث يهدف لاسغلال مهارات المصنعيين فالورش الصغيره في مصر وتنشيطها على غرار إيطاليا و تركيا؛ ليكونوا طاقات تصنيعة ضخمة.

وأوضح واصف أنه تم الاتفاق أيضا على توسيع مشاركة الشركات المصرية، في معارض الذهب والمجوهرات التى تقام بتركيا، خاصة أن تلك المعارض تشهد حضورا واسعا من كبار شركات الذهب والمجوهرات حول العالم، ما يفتح أسواقا جديدة أمام صادرات مصر من المشغولات الذهبية، كما يزيد من انفتاح الشركات على المتغيرات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات.

وعلى هامش الزيارة لتركيا، كرمت شعبة الذهب والمجوهرات في تركيا، إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بمصر، لدوره الكبير في دعم صناعة المشغولات الذهبية والارتقاء بها.

وقال واصف، إنه سعيد بهذا التكريم حيث يعد أول مسؤول مصري في قطاع الذهب يحصل عليه، مشيرا إلى أن هذا التكريم يضع على عاتقه مضاعفة الجهود خلال الشهور القادمة لتحسين مكانة مصر العالمية في صناعة الذهب والمجوهرات لتعود المركزي الإقليمي لتجارتهم بالشرق الأوسط، وتذليل كافة المعوقات التى يواجه العاملون، مؤكدا أن الشعبة بصدد الإعلان عن حزم تحفزية جديدة للمصانع العاملة بالقطاع لتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الصناعة.

من جانبها أكدت شعبة الذهب التركية، أن تكريم واصف جاء في جهوده المستمرة والداعمه لتسهيل أي معوقات الاستثمارية أمام الشركات التركية العاملة بقطاع الذهب بمصر، وهو ما ساعد على إنعاش التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في قطاع الذهب، مؤكدة أن الغرفة تطلع لمزيد من التعاون المشترك في ضوء عودة العلاقات السياسية بين البلدين.