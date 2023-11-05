بعد عودة البناء العشوائي.. الحكومة تخصص «خط ساخن» لتلقي البلاغات وتنفيذ الحملات بالمحافظات

بعد رصد زيادة فى معدلات البناء المخالف والعشوائي مرة أخري، قررت الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية تنفيذ عدة حملات لسرعة ضبط عملية البناء داخل المحافظات وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، إذ خصصت خط ساخن لتلقي البلاغات.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة) 0220544041( 0220544052، إضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة ” صوتك مسموع” ، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

كما نفذت محافظة القليوبية حملات على مدار أربعة أيام من إزالة عدد (207) حالة على مساحة ( 11فدانا و39 قيراطا و7 أسهم)، وعدد (2 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م2) وتم تحرير 105 محاضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

وقت تمكنت الحملة اليوم، وفق تقرير للمحافظة وصل “المال”، من تنفيذ إزالة عدد (16) حالة على مساحة إجماليه (4150م2)، تنوعت مابين مباني بالطوب السويسي ومعارض سيارات على الطريق الزراعي وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، من بينهم عدد(11) حالة تعدي على أراضي زراعية وحرم الطريق على مساحة (2975م2)، بطريق مصر اسكندرية الزراعي نطاق مدينة طوخ، جميعهم معارض سيارات وتمت إزالة الحالات بالكامل، وتم تحرير محاضر تشوين وتبوير للمُتعدين، كما تم إزلة عدد (١) حالة بناء مُخالف على أرض زراعية صادر لها قرار إزاله على مساحة 200م2 عباره عن دور أرضي+ دور أول علوي+عمدان الدور الثالث بقرية كفر عطا الله مركز بنها، هذا وأثناء المرور لموقع الإزالة تم التحفظ على سيارتين نقل (تريلا وقلاب) ومصادرة حمولتهما إحداهم مُحملة بـ 10000طوبه سويسي (أبيض) التي تُستخدم في البناء على الأراضي الزراعية بقرية نقباس مركز بنها، كما تم التحفظ على سيارة نقل مُحملة بـ 5طن حديد بقرية سنهره مركز طوخ، ويُناشد “المحافظ” أصحاب السيارات النقل بضرورة تواجد تصريح بالحمولة وخط السير وصورة من التراخيص اللازمة، وذلك لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية والتحفظ ومصادرة الحمولة والسيارات.

فيما أوضحَ “المحافظ” أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أربعة أيام من إزالة عدد (207) حالة على مساحة ( 11فدانا و39 قيراطا و7 أسهم)، وعدد (2 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م2) وتم تحرير 105 محاضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

وفي ذات السياق وجه “الهجان” رؤساء المراكز والمُدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف على ضرورة استمرار التنسيق الدائِم بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات من عليها، من خلال المرور الميداني منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أياً كان نوعها في هذا الشأن، وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشدداً على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، مُشيراّ إلى أن منظومة المُتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات زراعية أو بنائية وكافة صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد فقد أعلنت محافظة عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (114)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .