رياضة

بعد عقوبة شيكابالا.. اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من الجميع

بعد إيقافه لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه
إسلام مصطفى 12:24 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 12:24 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بيانًا رسميًا عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، وأبرزها قرارات لجنة المسابقات ضد محمود عبدالرازق حسن شيكابالا، قائد الزمالك.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت قرارًا ضد محمود عبد الرازق حسن شيكابالا، قائد الزمالك، بإيقافه لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الصادر اليوم، إلى أن قرار العقوبة يأتي بسبب تكرار اللاعب إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

اقرأ أيضا  رئيس الزمالك: النسخة دي من الدوري هي الأصعب في تاريخ مصر

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها، وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها.

اقرأ أيضا  اللقب 13 في ميت عقبة.. الزمالك بطلًا للدوري المصري 2020/2021

ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الزمالك يرفض قرار اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه

المال - خاص 9:01 م, الأحد, 29 أغسطس 21

اتحاد الكرة يقرر إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه

إسلام مصطفى 6:54 م, الأحد, 29 أغسطس 21

اتحاد الكرة يدعو الأندية لتشكيل رابطة «المحترفين» لإدارة مسابقة الدوري

إسلام مصطفى 5:03 م, الأحد, 29 أغسطس 21

الزمالك يحقق في واقعة تسليم درع الدوري.. وينظم احتفالية للاعبين

إسلام مصطفى 4:34 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«عاد إلى مسرح الأحلام».. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

إسلام مصطفى 6:28 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

فرج عامر يكشف أسباب فشل انتقال حسام حسن إلى الزمالك

إسلام مصطفى 11:27 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21