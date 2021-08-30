بعد عقوبة شيكابالا.. اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من الجميع

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بيانًا رسميًا عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، وأبرزها قرارات لجنة المسابقات ضد محمود عبدالرازق حسن شيكابالا، قائد الزمالك.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت قرارًا ضد محمود عبد الرازق حسن شيكابالا، قائد الزمالك، بإيقافه لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الصادر اليوم، إلى أن قرار العقوبة يأتي بسبب تكرار اللاعب إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها، وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها.

ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية.