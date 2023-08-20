«بعد عقره فتاة».. القبض على 5 متهمين بقتل كلب في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 5 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل كلب انتقامًا منه بعدما عقر فتاة في الهرم بمحافظة الجيزة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تاول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على كلب باستخدام بندقية خرطوش، بمنطقة الهرم في الجيزة.

وبالفحص حددت وضبطت مرتكبي الواقعة 5 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم أثناء زيارتها له.

وأضافوا أن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فتخلصوا منه وقتلوه بالسلاح الناري المضبوط.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.